Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 07.11.2018

Судьбу курса доллара решит «главное событие года»

«Expert Online» 2018
  • Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
DPA/TASS

Курс доллара во вторник замер в ожидании результатов промежуточных выборов в США, которые состоятся 6 ноября. Исход голосования может задать траекторию курса американской валюты на продолжительный период. Аналитики называют американские выборы главным событием года, которое во многом определит ситуацию на международных рынках.

Индекс доллара торгуется на уровне 96,33. На прошлой неделе он достиг 16-месячного максимума 97,20.

Промежуточные выборы в США обещают побить рекорды по явке и преподнести сюрпризы. Их итог станет определяющим для оставшихся двух лет президентства Дональда Трампа.

По прогнозам социологов, самый вероятный сценарий выборов - "разделенный" Конгресс, когда демократы набирают большинство в палате представителей, а сенат остается за республиканцами. Такой исход выборов приведет к снижению курса доллара, считают аналитики банка JP Morgan, так как ключевые экономические реформы Трампа могут быть заблокированы, а накал торговой политики США несколько снижен.

Американская валюта получит поддержку только в одном случае - если республиканцы одержат полную победу в Когрессе, что маловероятно. Однако сейчас никто не рискует предсказать итоги выборов, поэтому курс доллара во вторник колеблется в очень узком диапазоне.

Итоги голосования в США имеют прямое отношение и к рублю. Российскую валюту в большей степени устроил бы вариант, когда противоречия в Конгрессе будут сохраняться. Новый пакет санкций против РФ, который будет введен после промежуточных выборов, во многом станет результатом внутриполитической борьбы в США. Впрочем, аналитики считают, что самый жесткий вариант санкций маловероятен и просадка рубля к доллару будет незначительной. Поддержку рублю на этой неделе окажут новости о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже и новый виток роста цен на нефть после введения санкций США против Ирана.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 ноября 2018 составляет 65,57 руб., курс евро на сегодня равен 74,99 руб.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара преодолел психологический уровень
      Курс доллара преодолел психологический уровень
    2. Лучший прогнозист назвал курс доллара на март 2019 года
      Лучший прогнозист назвал курс доллара на март 2019 года
    3. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»