Судьбу курса доллара решит «главное событие года»

Курс доллара во вторник замер в ожидании результатов промежуточных выборов в США, которые состоятся 6 ноября. Исход голосования может задать траекторию курса американской валюты на продолжительный период. Аналитики называют американские выборы главным событием года, которое во многом определит ситуацию на международных рынках.

Индекс доллара торгуется на уровне 96,33. На прошлой неделе он достиг 16-месячного максимума 97,20.

Промежуточные выборы в США обещают побить рекорды по явке и преподнести сюрпризы. Их итог станет определяющим для оставшихся двух лет президентства Дональда Трампа.

По прогнозам социологов, самый вероятный сценарий выборов - "разделенный" Конгресс, когда демократы набирают большинство в палате представителей, а сенат остается за республиканцами. Такой исход выборов приведет к снижению курса доллара, считают аналитики банка JP Morgan, так как ключевые экономические реформы Трампа могут быть заблокированы, а накал торговой политики США несколько снижен.

Американская валюта получит поддержку только в одном случае - если республиканцы одержат полную победу в Когрессе, что маловероятно. Однако сейчас никто не рискует предсказать итоги выборов, поэтому курс доллара во вторник колеблется в очень узком диапазоне.

Итоги голосования в США имеют прямое отношение и к рублю. Российскую валюту в большей степени устроил бы вариант, когда противоречия в Конгрессе будут сохраняться. Новый пакет санкций против РФ, который будет введен после промежуточных выборов, во многом станет результатом внутриполитической борьбы в США. Впрочем, аналитики считают, что самый жесткий вариант санкций маловероятен и просадка рубля к доллару будет незначительной. Поддержку рублю на этой неделе окажут новости о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже и новый виток роста цен на нефть после введения санкций США против Ирана.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 ноября 2018 составляет 65,57 руб., курс евро на сегодня равен 74,99 руб.