Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Эксперты портала Rabota.ru подготовили список самых высокооплачиваемых специалистов в Москве.

Согласно их аналитическому материалу, выдержки из которого публикует «Российская газета», первое место этого престижного рейтинга занимают работники IT-сферы со средней зарплатой 84,2 тыс. руб. в месяц.

На втором месте сотрудники сферы транспорта и логистики, которые получают в месяц 70,9 тыс. руб. Далее расположились работники производства (66, 7 тыс. руб.), строительства и недвижимости (65,1 тыс. руб.), сферы продаж (62,2 тыс. руб.), финансов и бухгалтерии (61 тыс. руб.) и работники банковского сектора (59,7 тыс. руб.).

Кроме них в ТОП-10 самых высокооплачиваемых специалистов российской столицы попали менеджеры по управлению персоналом (58,5 тыс. руб.), а также специалисты в области маркетинга и рекламы (54,5 тыс. руб.).