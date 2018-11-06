Евро готовят на замену доллару

Франция, Германия и Великобритания бунтуют в ответ на санкции США против Ирана.

Евро все еще не считается «опорной международной валютой»

Чтобы быть «суверенными и свободными», странам ЕС необходимо укреплять роль евро в международных платежах, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр. По словам чиновника, которые передает агентство «Прайм», это должно стать ответом на американские экстерриториальные санкции.

«Необходимо укреплять роль евро на международной арене. Решения, которые были объявлены Францией, Германией и Великобританией в ответ на экстерриториальные санкции США, являются способом заявить, что мы хотим усилить нашу единую валюту, хотим быть суверенными и свободными», — заявил Брюно ле Мэр в Брюсселе. «И в перспективе мы хотим сделать из евро одну из опорных международных валют. Для этого в Европе необходимо больше солидарности и инвестиций», — добавил он.

Летом 2018 года США ввели в действие с часть санкций против Ирана, а после заявили и о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Дополнительные санкции США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. В свою очередь, ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания распространили совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США.

Роль евровалюты в мировых финансовых расчетах действительно может постепенно увеличиваться, но речь в данном случае идет о годах, потому что участники глобальных торговых процессов будут очень осторожны в этом отношении, полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Снижение доли доллара в мировой торговой системе уже присутствует, ряд государств переходит на расчеты в нацвалютах, что выглядит вполне логично, учитывая стабильно высокую волатильность валютного рынка.

Для того чтобы позиция евро на международной арене крепла, необходим рост доверия в мире к этой валюте. Это будет сложно, учитывая проблемы с некоторыми странами еврозоны, которые то и дело напоминают о себе: бюджет Италии, например, или слишком медленный выход Греции из кризиса. Кроме того, неоднозначной политического будущего Германии - экономического «локомотива» еврозоны» - сейчас тоже играет свою роль.

Пока же евро находится в слабой позиции в паре с долларом, полагает Анна Бодрова. Среднесрочный нисходящий тренд берет свое начало от 26 сентября текущего года, сейчас торги основной валютной парой идут около 1,14 и присутствуют риски новой попытки снижения инструмента к 1,13 евро/доллар.

И да, и нет

Между тем, уверен руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков, евро действительно активно становится одной из опорных мировых валют. Доля европейской валюты в платежах составляет около 36%, а в расчетах между странами достигает около 40%. Позиции американского доллара в международных расчетах, хотя и падают, но по-прежнему крепки. На его долю приходится чуть более 41% всех расчетов между странами.

Самое большое преимущество доллара – это его универсальность как средства расчета, а так же и средства накопления, указывает аналитик. Более чем 60% стран мира, на которые в 2015 году приходилось 76% ВВП, так или иначе привязывали свои валютные режимы к американскому доллару. Это справедливо и для России, где, например, от курса рубля к доллару зависит наполнение бюджета. Часть налогов привязана именно к курсу доллара.

Сила американской валюты в значительной степени базируется на объемах финансового капитала, который обращается в долларовой системе. Это и государственные облигации США, которые являются синонимом денег, это и лидирующие позиции Америки в международной торговле, удобство финансовой системы в расчетах за сырьевые товары.

Нельзя сказать, что замещения американского доллара в международной торговле не происходит, но этот процесс все же постепенный.

Учитывая объем расчетов в европейской валюте, пожалуй, только она способна существенно потеснить доллар на международной арене, говорит Сергей Лысаков. Но для этого необходимо усиливать расчеты за энергоресурсы именно в евро. Часть стран готова к этому. При этом остаются крупные игроки, от которых серьезно зависит, куда качнется маятник международных расчетов. Это Китай, Япония, Индия. Пока эти страны в большей степени использую американскую валюту для международных платежей, а также накоплений. Это естественно, в силу структуры их торговли. Поэтому для того, чтобы увеличивать долю евро в международных расчетах Евросоюзу необходимо наращивать объемы торговли с этими странами.

У ЕС есть и свои специфические проблемы. Когда министр финансов Франции Брюно ле Мэр говорит о солидарности, он, скорее всего, подразумевает единые финансовые правила для всех стран ЕС, и еврозоны, в особенности. «Выкрутасы» Греции, а сейчас и Италии с бюджетным дефицитом напрямую влияют на стабильность позиций евро. Не стоит забывать и о политических трендах в Европе, где растут позиции националистов и радикалистов. То есть согласия в европейском доме вещь нестабильная.

Стоит также понимать, продолжает аналитик, что большинство европейский компаний так или иначе завязаны на торговые отношения с США, а значит, вторичные санкции со стороны американской администрации для них очень болезненны. Это видно на примере с той же иранской нефтью. Несмотря на политическую браваду крупных европейских чиновников о создании системы расчетов для обхода американских санкций в отношении Ирана, большинство компаний прекратили закупки нефти у Тегерана. Так же поступили и китайские компании. И это несмотря на то, что Китай находится на передней границе торгового противостояния с США.

Поэтому заявления французского министра, как и еврочиновников, пока скорее отражает политические устремления, уверен Сергей Лысаков. Возможно, с прекращением политики количественного смягчения в текущем году и возможным ростом процентных ставок в 2019 году позиции евро на международной арене и усилятся. Но пока это процесс слишком постепенный. Нужно большее проникновение европейского капитала в другие страны, особенно, Японию и Китай.

Что касается санкций в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, то США уже объявили об исключениях для восьми стран в отношении импорта иранской нефти. Среди них — Италия и Греция, а также Китая и Япония, добавляет эксперт. Фактически США пошли на значительные уступки, разрешив основным импортерам иранской нефти продолжать ее импорт. Теперь — под чутким американским присмотром. По сути, это означает снижения остроты проблемы на рынке нефти и снятие политических трений между США и этими странами.

Такая позиция позволит в дальнейшем переключить их на других экспортеров сырья. То есть США проявили гибкость. Но в ответ потребуют играть по их правилам. Дальнейших санкций в отношении стран-партнеров США не просматривается, да и не нужны они фактически. Что касается России, то, добавляет Сергей Лысаков, у нее тоже выбиты козыри по созданию перевалочной базы для иранской нефти. Да и к санкциям страна уже привыкла.