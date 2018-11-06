Генпрокурор Украины Луценко объявил о своей отставке

Юрий Луценко – генеральный прокурор Украины – заявил о том, что подаёт заявление об отставке.

По словам главы надзорного ведомства «незалежной», в самое ближайшее время он передаст официальный документ об этом президенту Петру Порошенко, передаёт РИА Новости.

Луценко пояснил, что это решение связано с прозвучавшими в его адрес обвинениями в недобросовестном расследовании дела об убийстве чиновницы Херсонской администрации Екатерины Гандзюк.

При этом он подчеркнул, что за власть не цепляется, но отметил, что свою работу делал и будет делать добросовестно.

«Всё, что я обещал Екатерине Гандзюк, когда она находилась в больнице, делалось и будет делаться. Но двухвластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают, даже при раскрытых преступлениях, я себе допустить не могу», – резюмировал Луценко.

Напомним, накануне стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили серной кислотой, скончалась в одной из больниц города. В Евросоюзе, Еврокомиссии, а также ОБСЕ уже призвали власти Украины в кратчайшие сроки расследовать это преступление и найти виновных.