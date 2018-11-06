Россия выполнила план по поставке оружия за рубеж

Россия и Китай достигли предварительной договоренности по закупке новой партии российского оружия. Об этом рассказал РИА Новости Виктор Кладов, руководитель делегации «Ростех», который входит в «Рособоронэкспорт», на выставке в Чжухае.

«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества — земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35, у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три контракта с китайской стороной», —рассказал он.

Уточняется, что предыдущий контракт на поставку Пекину 24 истребителей Су-35, подписанный в 2015 году, должен быть закрыт в 2019 году. Кладов сообщил, что обязательства по поставке С-400 в Китай, будут закрыты в 2020 году.

Помимо этого, Москва пообещала передать Пекину шесть истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку подписан в этом году. Также Россия поставит Нейпьидо шесть учебно-боевых самолетов Як-130.

Отмечается, что в общей сложности, «Рособоронэкспорт» поставит в этом году оружия за границу на сумму не менее 13,4 миллиарда долларов. Как резюмировал Кладов, Россия выполнит план по продажи оружия за рубеж в этом году не ниже прошлогоднего, несмотря на введенные против России санкции.