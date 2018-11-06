Китайское проникновение

Пользуясь проблемами Старого Света, Китай сейчас энергично пытается создать плацдарм на континенте и вбить клин в самое сердце Запада. Пекин действует при помощи мягкой силы. Китайские компании, получив богатый опыт в Африке и Азии, сейчас заключают в Европе, пока, правда, на периферии Евросоюза, одну сделку за другой.

То, что делает Поднебесная в Европе, впечатляет. В Черногории, к примеру, китайские рабочие прокладывают шоссе через непроходимые горы на стойках высокой с 50-этажный небоскреб. Новая система денежных переводов в Сербии работает на китайских технологиях. Китайские банки скупают выпущенные Венгрией облигации, номинированные в юанях. На пути грузовых железнодорожных составов, идущих из КНР в Европу, постоянно открываются новые перевалочные пункты со складами и логистической инфраструктурой. Последний такой пункт – Кошице в Словакии.

Перечислять средства, используемые Пекином для достижения своей цели – создания крепкого плацдарма в Европе, можно долго. Китайцы предлагают восточно- и центрально-европейским странам инфраструктурные проекты и кредиты. Устоять трудно, потому что проблем в экономике Европы хватает. Устоять особенно трудно еще и потому, что в отличие от Вашингтона и Москвы, а также Брюсселя, которые смотрят на восточноевропейские страны через призму своей национальной безопасности и интересов, Пекин не выдвигает никаких политических требований и условий. «Бизнес и ничего, кроме бизнеса»,- любят говорить бизнесмены из Поднебесной. Такие заявления, конечно, нравятся их европейским партнерам. Европейских политиков подкупают быстрые результаты контрактов, а также отсутствие привычной европейской бюрократии и замедляющей темпы работ прозрачности.

Но конечно, такая большая бочка меда не может не быть без маленькой, по мнению европейских партнеров КНР, ложки дегтя. Брюссель беспокоит, что практически за всеми контрактами с китайскими компаниями стоит китайское правительство.

С каждым заключенным контрактом, особенно, если речь идет об инфраструктурных проектах, авторитет китайского бизнеса и Китая в целом в Старом Свете растет. При этом наступление на запад помогает, в свою очередь, развиваться и модернизироваться и китайской экономике.

Пекин не выдвигает политических требований, но без политики все равно ничего не обходится. В Китае не скрывали удовлетворения, когда Греция отказалась в прошлом году поддерживать заявление ЕС, осуждающее гонения китайских властей на диссидентов. В Брюсселе выразили обеспокоенность слишком большой зависимостью Афин от Китая, а в Афинах назвали еэсовскую резолюцию «неконструктивной и избирательной критикой».

Китай ведет наступление на запад в рамках проекта «Один пояс, один путь». Визитной карточкой этого мегапроекта, автором которого считается Председатель КНР Си Цзиньпин, являются крупные инфраструктурные проекты в странах, которые примут в нем участие.

Сербия сейчас является самым крупным партнером Китая в Европе. Между двумя странами уже несколько лет действует безвизовая система посещения. Китай запроектировал и построил первый в Белграде за семь десятилетий новый мост через Дунай. Пекин также помог модернизировать телефонную и электрическую системы в стране. Совсем недавно Белград получил новую платежную систему от китайской компании UnionPay, которая, к слову, принадлежит государству. Эта платформа является ответом Китая на Visa и Mastercard и позволяет сербам пользоваться сербскими банковскими картами за границей. Поднебесной же она помогла еще немного расширить «дверь» в Европу.

Сейчас China Railway Signal & Communication Co. полным ходом модернизирует железную дорогу, связывающую Сербию с Венгрией. Стоимость проекта – 3 млрд долларов.

В квартале от нового белградского офиса Bank of China Ltd. быстро растет ввысь 11-этажный культурно-деловой центр КНР, который стоит 60 млн долларов. Причем, возводится он на месте бывшего посольства КНР в Сербии, которое было разрушено в 1999 году пятью бомбами с лазерным наведением, сброшенными американскими летчиками во время натовских бомбардировок сербской столицы.

Что касается политического влияния Китая в Центральной и Восточной Европе, которого так боятся в Брюсселе и Вашингтоне, то китайцы говорят, что помогают развитию экономики в масштабах всей планеты и не преследуют никаких политических целей.

В прошлом году объем помощи Пекина Европе составил 8,9 млрд долларов. Это вдвое больше 4 млрд в 2016 г., подчеркивает Wall Street Journal. Кстати, 13 млрд долларов помощи за два года составляют лишь 7% от 185 млрд долларов, выданных Китаем за те же два года всем странам планеты.

В Европе самая сложная ситуация, связанная с долгами Поднебесной, сложилась в Черногории. Тем не менее, правительство этой маленькой балканской страны готово идти до конца, чтобы построить первое трансчерногорское шоссе. Долг за четырехполосную автостраду, которую по плану должны открыть летом следующего года, уже составляет 1,1 млрд долларов. Это на сотни миллионов больше первоначальной сметы.

Нефтяная компания CEFC China Energy Co. собрала в Чехии целую империю активов стоимостью 1,7 млрд долларов, состоящую из пивоваренного завода, футбольного клуба, банка и гостиниц.

В доброжелательном отношении к китайцам восточных европейцев «виновато» еще и отсутствие отрицательного исторического багажа, который присутствует у них в отношении как России, так и США.

Уже в довольно близком будущем картина на востоке Старого Света может быть примерно следующая. Контейнер с китайскими, скажем, смартфонами или автомобилями прибывает в греческий порт Пирей, оператором которого сейчас является China Ocean Shipping (Group) Co.. Затем он направится на север через Македонию и Сербию по построенным китайцами дорогам, плата за проезд по которым будет идти китайским операторам. Венгрию груз пересечет по железной дороге, тоже построенной китайскими компаниями. В Польше, Литве и Беларуси груз можно будет выгрузить на склады, принадлежащие китайцам.