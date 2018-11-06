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Москва, 07.11.2018

Компания-оператор «Северного потока-2» сделала важное заявление

«Expert Online» 2018

Представители Nord Stream 2 AG – компании-оператора газопровода «Северный поток-2» – сделали заявление о том, как идёт процесс по работе над проектом.

В частности, известно, что на сегодняшний день уложено более 200 км трубопровода по дну Балтийского моря, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что для завершения проекта в срок задействовано около 20 судов, которые работают одновременно.

Также сообщается, что из 200 тыс. стальных труб, необходимых для строительства газопровода, более половины утяжелены специальным бетонным покрытием и в круглосуточным режиме доставляются к месту работ трубоукладчиков.

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