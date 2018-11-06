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Москва, 07.11.2018

Макрон сорвал встречу Путина и Трампа

«Expert Online» 2018

Ранее анонсированная полноформатная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должная была состояться в Париже «на полях» юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, всё-таки не состоится.

Категорически против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на европейский источник знакомый с ситуаций, Макрон не захотел, чтобы встреча Путина и Трампа затмила юбилейные мероприятия. При этом подчёркивается, что президент Франции лично обратился к своим коллегам из России и США с просьбой перенести переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. Переговоры двух лидеров должны были пройти сразу же после завершения официальной церемонии, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой войны.

Однако 5 ноября Трамп неожиданно заявил, что, встречи в верхах в Париже, вероятно, не будет. Он не стал объяснять причины отмены переговоров, пообещав, что встретится с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

В свою очередь руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обстоятельно поговорить Путину и Трампу в столице Франции не получится из-за перенасыщенного графика многосторонних мероприятий.

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