На российских АЗС пройдут проверки

На российских независимых АЗС пройдут проверки по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, которое он сделал Федеральной налоговой службе и Федеральной антимонопольной службе.

«ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%», —цитирует РИА Новости документ.

Ранее чиновник уже обращал внимание на нарушения на розничном топливном рынке и необходимости навести в этой области порядок. Однако процесс необходимо начинать поэтапно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

Ранее, на российских АЗС журналистами были вскрыты массовые случаи недолива топлива, позже Топливный союз сделал заявление, что бензин может испаряться в процессе заполнения топливного бака автомашин.

Также 31 октября текущего года правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на бензин и дизель на июньском уровне. Сразу после данного заявления бензин начал дешеветь на бирже, а глава Независимого топливного союза Павел Баженов предложил российскому правительству дать какую-то разумную экономическую мотивацию сдерживания цен на топливо.