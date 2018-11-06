Назван самый экологически неблагоприятный город Европы

Самым загрязненным в плане экологии городом Европы оказался македонский Тетово, об этом свидетельствуют данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сайтом numbeo.com. Показатель индекса загрязнения у этого города составил 97,57 пункта

Второе место поделили итальянский Неаполь и столица Македонии Скопье с индексами 84,61 и 82,17, соответственно.

В первую десятку рейтинга самых экологически неблагоприятных городов Европы вошли Тирана (Албания), Турин (Италия), Бухарест (Румыния), столица Боснии и Герцеговины — Сараево, а также польский Краков, болгарский Пловдив и столица Украины Киев.

Российские города Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 19-ое и 17-ое места соответственно.

Самыми экологически чистыми городами Европы стали финский Хельсинки, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

Ранее доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году причислил Скопье, Тетово и промышленный муниципалитет Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира с самым грязным воздухом.