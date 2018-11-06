Экспорт нефти из России могут ограничить для ряда компаний

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение проработать запрет экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются производителями сырья. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России, Минфину … до 12 ноября 2018 года дополнительно проработать вопрос об альтернативных введению заградительных пошлин механизмах насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов, включая увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок… а также запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями (первыми собственниками)», — говорится в документе.

Сообщается, что в рамках этого поручения перед нефтекомпаниями ставится задача по поставкам светлых нефтепродуктов в объеме не менее 17,5% на переработку в Россию с последующей продажей на внутреннем рынке добываемой нефти.

Ранее с подобным предложением выступал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также нововведение продержала «Роснефть».

Проект продолжает прорабатываться из-за неочевидной эффективности этой меры для быстрой стабилизации рынка топлива в России.