Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 07.11.2018

Экспорт нефти из России могут ограничить для ряда компаний

«Expert Online» 2018
  • Экспорт нефти из России могут ограничить для ряда компаний
Из открытых источников

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение проработать запрет экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются  производителями сырья. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России, Минфину … до 12 ноября 2018 года дополнительно проработать вопрос об альтернативных введению заградительных пошлин механизмах насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов, включая увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок… а также запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями (первыми собственниками)», — говорится в документе.

Сообщается, что в рамках этого поручения перед нефтекомпаниями ставится задача по поставкам светлых нефтепродуктов в объеме не менее 17,5% на переработку в Россию с последующей продажей на внутреннем рынке добываемой нефти.

Ранее с подобным предложением выступал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также нововведение продержала «Роснефть».

Проект продолжает прорабатываться из-за неочевидной эффективности этой меры для быстрой стабилизации рынка топлива в России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара преодолел психологический уровень
      Курс доллара преодолел психологический уровень
    2. Лучший прогнозист назвал курс доллара на март 2019 года
      Лучший прогнозист назвал курс доллара на март 2019 года
    3. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»