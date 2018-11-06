Почему задержан в Монако миллиардер Дмитрий Рыболовлев

О задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, бывшего фактического владельца компании «Уралкалия», сообщают информагентства со ссылкой на газету Le Mond. Являющийся в настоящее время акционером Bank of Cyprus и президентом футбольного клуба «Монако», бизнесмен был задержан днем 6 ноября прокуратурой Монако и по данным на вечер этого дня находился под стражей.

Покуратура «вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях», — передает агентство РИА Новости. Сообщается также об обыске в его апартаментах в комплексе La BelleEpoque, расположенном в одном из городов княжества Монако — Монте-Карло.

РБК уточняет подробности происшедшего: г-н Рыболовлев во второй половине дня явился в правоохранительные органы на допрос, закончившийся иначе, чем он очевидно, ожидал. Газета «Ведомости» цитирует адвоката задержанного бизнесмена, который наряду с сожалением по поводу «нарушения тайны следствия» и призывом «соблюдать презумпцию невиновности» сообщил, что основанием для допроса стали факты, связанные «с использованием мобильного телефона его адвоката», правомерность чего юристы оспаривают в кассационном суде Монако.

Как сообщало русское издание журнала Forbes, 53 % акций «Уралкалия» в июне 2010 года были проданы Дмитрием Рыболовлевым, по некоторым данным, за 5,3 млрд долларов. Позднее его структура продала еще 10% акций этой компании.

Тучи над российским миллиардером в средиземноморском княжестве начали сгущаться уже достаточно давно. Как напоминает РБК, Le Monde в 2017 году опубликовала статью о дружеских отношениях Дмитрия Рыболовлева и тогдашнего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, после чего последний был вынужден покинуть свой пост. Вся эта история является достаточно нашумевшей и связана с претензиями бизнесмена к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье по поводу сделок с полотном Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» (а так же картин Пабло Пикассо). По мнению Le Monde, бизнесмен якобы пытался повлиять на позицию полиции Монако в вопросе его тяжбы с Бувье.