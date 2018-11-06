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Москва, 07.11.2018

Россия возглавила ТОП-25 лучших армий Европы

«Expert Online» 2018

Россия занимает первое место в списке ТОП-25 самых  мощных европейских армий по версии издания Business Insider.

Составители рейтинга учитывали географическое положение, природные ресурсы, производственный потенциал, рабочая сила, логистические возможности, а также разнообразие вооружения и уровень развития страны.

Максимальные баллы армия России получила благодаря численности населения 142 257 519 человек, численности вооруженных сил  3 586 128 военнослужащих. При этом  на вооружении у российской армии находятся 3 914 самолетов, включая 818 истребителей, а также — 20 300 танков и 352 корабля. Составители учли и бюджет в 47 миллиардов долларов.

На втором месте ТОП-25 самых сильных армий мира расположилась Франция, а вслед за ней Великобритания.

А вот, четвертое место стало неожиданностью для многих военных экспертов. Турции удалось обойти Германию, Италию, Испанию, Польшу, Грецию и Украину.

Замыкает ТОП-25 самых сильных армий Европы Бельгия, которая не имаеет на вооружении ни одного танка.

Напомним, в феврале текущего года президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружения, которая предполагает выделение 19 триллионов руб.

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