В Прибалтике пошли наперекор властям

В целях налаживания активного сотрудничества с российским Крымом представители прибалтийских государств отправляются на полуостров для участия в пятом экономическом форуме в Ялте. Гости из стран Балтии продолжают активно регистрироваться на форум, который пройдет в апреле 2019 года.

При этом власти Литвы, Латвии и Эстонии выступают активно против поездок своих граждан в этот российский регион. Ранее в туристических компаниях Прибалтики, которые работают по крымскому направлению, прошли обыски правоохранителей.

Сообщается, что на очередном ежегодном экономическом форуме ожидаются гости из более, чем ста государств мира. Комментируя предстоящее событие, депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов, рассказал, что посещение полуострова является важным для оценки экономического потенциала региона.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года, когда более 98% жителей полуострова проголосовали за данный шаг.

Сразу после плебисцита США и страны ЕС, включая Прибалтику стали вводить против РФ санкции. Россия в свою очередь взяла курс на импортозамещение.