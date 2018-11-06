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Москва, 07.11.2018

В России не видят тенденции для улучшения отношений с США

«Expert Online» 2018

Как сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле  пока не видят тенденций к улучшению отношений между США и Россией, не внесут ясность в этот вопрос и промежуточные выборы в США.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", — рассказал Песков.
Напомним, что 6 ноября пройдут выборы в конгресс США, когда будет полностью переизбрана палата представителей, состоящая из 435 членов, а также обновится состав сената, будут вновь избраны около 35 из 100 членов. Сегодня США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентов.
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