В России не видят тенденции для улучшения отношений с США

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", — рассказал Песков.

Напомним, что 6 ноября пройдут выборы в конгресс США, когда будет полностью переизбрана палата представителей, состоящая из 435 членов, а также обновится состав сената, будут вновь избраны около 35 из 100 членов. Сегодня США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентов.