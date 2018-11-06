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Москва, 07.11.2018

В России введён запрет на анонимное пользование мессенджерами

«Expert Online» 2018

В России официально введён запрет на анонимное пользование мессенджерами. Соответствующе правила проверки пользователей утвердил Кабмин РФ.

Согласно этим правилам, мессенджером сможет пользоваться только непосредственный владелец мобильного телефона, на которого он официально оформлен. Для подтверждения абонентского номера мессенджер должен предложить пользователю подтвердить свой номер телефона, например, по СМС, передаёт агентство «Интерфакс».

Абонент получит уникальный код, который мобильные операторы вместе со сведениями о том, какие приложения использует абонент, внесут в свои базы данных. В противном случае использовать мессенджер запретят.

‍При этом подчёркивается, что если абонент расторгнет со своим оператором договор на оказание услуг, то оператор должен уведомить об этом владельца мессенджера в течение 24 часов. После этого мессенджер должен провести повторную идентификацию пользователя.

Правила вступят в силу через 180 дней.

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