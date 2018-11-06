В Росстате рассказали о росте цен на бензин в РФ

В октябре 2018 года средние розничные цены на бензин в нашей стране по равнению с сентябрём того же года выросли на 0,4%.

Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По данным ведомства, всего за три квартала 2018 года розничные цены на бензин выросли в России на 9,3%, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на российских АЗС пройдут проверки. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака ФНС и ФАС совершат рейд по независимым автозаправочным станциям, обратив особое внимание на те из них, которые превышают индикативный уровень цен на бензин более чем на 4%.

Напомним, резкий скачок цен продукты из «чёрного золота» произошёл весной 2018 года. В частности, с середины апреля стоимость бензина на АЗС превысила отметку в 40 руб. за литр. Новое чувствительное подорожание произошло в начале июня, когда цены на бензин подскочили выше 43 руб. за один литр.

После соглашения о заморозке оптовых цен на нефтепродукты, которое 31 октября подписали правительство и представителями крупнейших нефтяных компаний страны, стоимость бензина на бирже пошла вниз.