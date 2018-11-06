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Москва, 07.11.2018

В США рассказали, каким странам можно закупать нефть у Ирана

«Expert Online» 2018

В Вашингтоне сообщили, какие страны будет выведены из-под санкций, запрещающих покупать с ноября текущего года нефть у Тегерана.

Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает АР.

Так, Китай, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Индия и Южная Корея смогут покупать иранскую нефть еще 180 дней после введения ограничительных мер 5 ноября текущего года.

 «Совершили главные шаги, чтобы свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти», — подчеркнул госсекретарь, который подчеркнул, что главная цель Вашингтона заключается в полном прекращении экспорта иранской нефти.

В свою очередь, глава американского Минфина заявил, что в «черные списки» будут внесены 700 лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.

Напомним, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

В свою очередь Иран официально заявил о намерении нарушать санкции США и продавать нефть.

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