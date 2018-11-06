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Москва, 07.11.2018

Вышел из строя один из компьютеров управления российским сегментом МКС

«Expert Online» 2018

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) на одном из трёх компьютеров управления произошёл сбой.

Отказ компьютера случился в модуле «Звезда», передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в американских органах контроля за работой МКС.

При этом отмечается, что пока восстановить работу компьютера не получается. Однако два других компьютера продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, в конце августа на станции была обнаружена утечка воздуха. Позже члены экипажа нашли отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», которое располагалось в бытовом отсеке.

Официальные причины этого ЧП до сих пор не установлены. Хотя глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин убеждён, что версия производственного брака полностью исключена, а отверстие – ни что иное, как преднамеренное воздействие.

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