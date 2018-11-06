Вышел из строя один из компьютеров управления российским сегментом МКС

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) на одном из трёх компьютеров управления произошёл сбой.

Отказ компьютера случился в модуле «Звезда», передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в американских органах контроля за работой МКС.

При этом отмечается, что пока восстановить работу компьютера не получается. Однако два других компьютера продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, в конце августа на станции была обнаружена утечка воздуха. Позже члены экипажа нашли отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», которое располагалось в бытовом отсеке.

Официальные причины этого ЧП до сих пор не установлены. Хотя глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин убеждён, что версия производственного брака полностью исключена, а отверстие – ни что иное, как преднамеренное воздействие.