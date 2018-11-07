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Экономика
Москва, 08.11.2018

Чувство долга мучает все больше россиян

«Expert Online» 2018
  • Миллионы россиян, как говорится, по уши в долгах (На фото: обложка вышедшей в 2018 году книги "Время Березовского").
URA.RU/ТАСС Автор: Вова Жабриков

Миллионы россиян, как говорится, по уши в долгах (На фото: обложка вышедшей в 2018 году книги "Время Березовского").

За год в России весьма заметно выросло количество потенциально несостоятельных граждан и их суммарные долги. Заемщики находят спасение в банкротстве, которое в российских условиях, по крайней мере, не приводит к серьезному поражению в правах. И все же лучше избирать другой путь.

 

У сильного всегда бессильный виноват

Число потенциально несостоятельных россиян достигла 3,6 млн человек, подсчитали в юридической компании Национальный центр банкротств, что на одну пятую больше прошлогоднего. А сумма их долгов по итогам III квартала 2018 года достигла рекордных 39,61 млрд рублей, за год увеличившись на 28%.

Правда, средняя сумма задолженности потенциального банкрота снизилась на 400 тыс. рублей, составив 1,3 млн. Как пояснили в упомянутой компании газете «Известия», граждане стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, где сумма займа традиционно меньше, чем в банках.

Да и банки дают взаймы только гражданам без просрочек, или зарплатным клиентам. Вот обедневший и задолжавший российский народ и идет в МФО. Реальные доходы населения выросли не сильно и опасность угодить в банкроты, по крайней мере в потенциальные, подстерегает многих. Своевременная неуплата по займу запускает процедуру начисления высоких процентов по долгу, поясняют «Известия», что месяца через 3-4 может перевести заем в разряд почти безнадежных.

Число потенциальных банкротов растет, потому что текущее законодательство о банкротстве физлиц не предполагает серьезного поражения в правах после банкротства, считает генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Так, запрет занимать руководящие должности абсолютно не пугает большинство людей и не ограничивает их права, так как они и не собирались занимать руководящие должности, у них просто не достаточно квалификации для этого. На таком фоне, по его мнению, граждане готовы влезать в долги и брать на себя гораздо более высокий риск, потому что могут иметь расчет, что все будет списано, а лет через 5 «трюк» можно будет повторить. Это размывает культуру кредита и кредитных отношений, только-только начинающих формироваться в стране, и отбрасывает всю отрасль назад, сетует глава «Мани Фанни».

 

Больше не занимать

Между тем, все больше и больше граждан используют свое право, предоставленное им «Законом о банкротстве», констатирует управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина. В  целом это ожидаемая ситуация, полагает она. Соответствующие поправки по части банкротства физических лиц были внесены в закон в 2015 году, и с каждым годом число банкротов-физических лиц растет. Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, объясняет эксперт, поправки в закон начали работать на практике, и многие финансовые управляющие начали даже активно искать себе таких клиентов (потенциальных банкротов) — активно консультируют, бесплатно проводят экспертизу документов, определяют судебную перспективу и прочее. Во-вторых, реальный уровень доходов граждан не растет, а долги не уменьшаются. В этой связи некоторой категории граждан для избавления от долгов проще пройти процедуру банкротства, чем нести непосильное кредитное бремя. Банки также стали чаще использовать процедуру банкротства.

Однако здесь надо понимать, добавляет Елена Веревочкина, что процедура банкротства требует финансовых затрат, и «банкоротить» заемщиков экономически целесообразно только тогда, когда есть перспектива взыскания. Это не имеет смысла для банка, если должник действительно финансово несостоятелен и у него на самом деле нет активов к взысканию, но имеет смысл, если заемщик прячет активы и это можно доказать.

Ситуация в отношении кредитов и займов среди населения складывается печально, потому что большинство заемщиков в микрофинансовых организациях (МФО) имеют ежемесячный средний доход в размере 23–30 тыс. рублей, полагает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Многим из них по ряду причин (отсутствие официальной работы, плохая кредитная история, низкая заработная плата и т.д.) банки отказывают в получении кредита под оптимальные годовые проценты. И населению приходится обращаться в МФО для получения займа под высокие проценты, достигающие порядка 700% в год.

Данная ситуация вынуждает многих брать микрозаймы в нескольких микрофинансовых организациях, чтобы погасить банковский кредит и взять необходимую сумму, уверен аналитик. По его мысли, психологически микрозайм в 2-5 тыс. рублей не кажется заемщику большим, но ряд таких займов приводят его в «долговую яму» из которой выбраться практически невозможно. Банкам же, говорит эксперт, не выгодно кредитовать клиентов на маленькие суммы, поскольку расходы на операционное обслуживание делают данный процесс не рентабельным.

Что касается МФО, то, выдавая заемные средства клиентам под высокие проценты, они порой не оценивают кредитную нагрузку заемщика, отмечает Гайдар Гасанов. Если ЦБ примет меры и обяжет МФО оценивать кредитные нагрузки будущих заемщиков, то эта мера, безусловно, сократит число выдаваемых займов. Но, с другой стороны, она же может привести к ситуации, когда будет процветать нелегальный микрофинансовый бизнес, замечает он. В любом случае, населению необходимо научиться планировать свои доходы и расходы и меньше стараться жить в кредит. Иначе ситуация будет только усугубляться, уверен эксперт.

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