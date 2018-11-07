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Москва, 07.11.2018

Долги по ЖКХ будут взыскивать коллекторы

«Expert Online» 2018
  • Долги по ЖКХ будут взыскивать коллекторы
Из открытых источников

Поставщики услуг ЖКХ могут начать сотрудничать с коллекторскими агентствами по взысканию долгов граждан за оплату коммунальных услуг.

Уточняется, что на сегодня задолженность по оплате ЖКХ в целом по России превышает 500 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

«Росводоканал» уже работает с коллекторами, в «Мосэнерго» идея находится на рассмотрении. Интерес к новым «заказчикам» проявляют и коллекторские агентства, хотя по словам представителей отрасли, они получают не более 5% от общей задолженности.

При этом важно, чтобы процесс взыскания долгов происходил  в рамках федерального закона №230, считает руководитель проекта  ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Чиновник заявил, что коммунальщики стали «злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям».

Если инициатива приживется, то эксперт прогнозируют рост социальной напряженности из-за методов, которыми ранее коллекторы пользовались при «выбивании» долгов.

Как сообщает НСН, только за прошлый год граждане задолжали государству за коммунальные услуги 645 млрд рублей, из них только 3%  планируется отдать в работу коллекторам.

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