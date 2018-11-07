Курс доллара отреагировал на «тупиковые» итоги выборов в США

Курс доллара перешел к падению на фоне результатов промежуточных выборов в США. По предварительным данным, реализуется сценарий, который приведет к "разделенному" Конгрессу. Демократы набирают большинство в палате представителей , а республиканцы сохраняют контроль над сенатом.

Индекс доллара теряет 0,2 процента, снижаясь до 96,12 по мере поступления свежих данных о результатах выборов.

Аналитики называют такой расклад "тупиковым" для политики США. Реформы Трампа могут быть заблокированы, при этом действующий президент, похоже, обезопасил себя от угрозы импичмента.

«Если Конгресс будет расколотым, и демократы получат контроль над палатой (представителей) и республиканцы (будут доминировать) в сенате, возникнет законодательный тупик, который затруднит реализацию таких политик президента, как снижение налогов для среднего класса и станет отрицательным (фактором) для доллара США», - отмечает управляющий директор валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лянь в комментарии Рейтер.

Для рубля новости из США являются, скорее, нейтральным фоном. Более значимым фактором станет содержание нового пакета санкций, который должен принять в ближайшее врем обновленный Конгресс. Судя по всему, новые меры будут умеренно жесткими.

ЦБ установил официальные курсы валют на 7 ноября. Курс доллара повысился на 41,13 копейки, составив 65,9912 рубля. Курс евро увеличился на 32,52 копейки, до 75,3158 рубля.