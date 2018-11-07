Эксперт рассказал о возрастающем расколе политических сил США

Для США любой исход выборов в конгресс США грозит расколом из-за увеличения давления на президента Дональда Трампа, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Раскол в рядах и тех, и других усилится, Америка переформатируется», - рассказал эксперт, который уверен, что, если демократы получат большинство, то Палата представителей усилит контроль над внешней политикой, однако, раскол политических сил США будет только увеличиваться.

«Здесь что могло сыграть роль: республиканцы расколоты. Часть республиканцев, особенно во внешней политике, поддерживает демократов», - пояснил Суздальцев.

При этом эксперт, считает, что в США сегодня нет твердого республиканского электората, а демократы также находятся в состоянии раскола, «даже сильнее, по ценностям».

«Раскол в рядах и тех, и других усилится, Америка переформатируется», - продолжил Суздальцев.

Эксперт утверждает, что выборы не остановили раскол, а только стимулировали его.