Эксперты составили рейтинг стран с самой плохой в мире экологией

Эксперты портала Numbeo составили ежегодный рейтинг, который отображает экологическую обстановку в мире.

Согласно данным специалистов-экологов, самым «грязным» государством на планете в 2018 году стала Монголия. На втором месте этого антирейтинга расположился Афганистан. Замыкает тройку «лидеров» – Мьянма, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Список самых «чистых» стран мира возглавила Финляндия. За ней следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Любопытно, что наша страна расположилась всего лишь на 48-м месте. При этом наиболее неблагоприятными с точки зрения экологии городами России стали Челябинск, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

Всего же в исследовании приняли участие 70 городов мира. За основу составители рейтинга взяли уже имеющиеся показатели по загрязнению воздуха и воды, а также опирались на мнения местных жителей.