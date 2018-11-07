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Москва, 07.11.2018

Иран предупреждает мир о нефтяной катастрофе

«Expert Online» 2018
  • Иран предупреждает мир о нефтяной катастрофе
MARWAN NAAMANI / AFP

Американские санкции против Ирана приведут к дестабилизации рынка нефти, а покупателей углеводородов ждут кризисные времена,  рассказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью агентству Shana.

«Ближайшие месяцы, как ожидается, будут довольно болезненными для покупателей нефти», – считает министр.

Зангане также уверен, что президент Трамп, несмотря на «изначальные боевые крики», а также оптимизм ряда региональных производителей нефти, уже понимает, что уход Ирана с мирового рынка нефти приведет к  серьезной нехватки нефти в мире, а в дальнейшем приведет к кризису. Чиновник считает, что устранить Иран с этого рынка невозможно.

Он также уверен, разрешение США ряду стран продолжить покупать  нефть у Ирана не сможет удовлетворить мировой спрос. Для политика также очевидно, что подобную игру США затеяли с целью «искусственно снизить цены на нефть и бензин» в преддверии выборов в конгресс, но в ближайшие месяцы тенденция к удорожанию топлива вернется.

Напомним, 5 ноября вступили в силу американские санкции против Ирана, которые ставят под запрет экспортные поставки иранской нефти. Также под санкции подпадают более 700 банков, компаний и физических лиц.

В то же время США сохранили право закупать нефть у Тегерана для Греции, Индии, Италии, Китаю, Тайваню, Турции, Южной Кореи и Японии. Разрешение будет действовать в течение полугода.

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