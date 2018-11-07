Музыкальный спектакль в память о Великой артистке

Всё здесь, как прежде, хозяйка ушла на минуту.

Дремлют костюмы, ведь завтра им рано вставать.

Запах «Шанели» дурманом квартиру окутал…

Новая роль. Люся, стоп! Начинаем снимать!

Люся, ты здесь, ты над нами паришь,

смотришь с экрана, поёшь, говоришь,

безукоризненно в джазе звучишь

в босанове и в блюзе.

В песнях войны пробираешь до слёз.

Эх, путь дорожка, родимый утёс!

Голос срывается мой. Я люблю тебя, Люся!

С этой песни Аллы Зохиной, посвящённой Людмиле Гурченко и впервые исполненной в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трёхпрудном переулке, началась история создания спектакля о Великой актрисе, премьера которого приурочена ко дню её рождения.

12 ноября в театре на Малой Бронной будет показан музыкальный спектакль: «Людмила Гурченко. Негасимый свет». Дома у Люси часто собираются её поклонники и друзья, чтобы за чашкой чая и традиционного Люсиного «наполеона» вспомнить и поговорить о ней, и обязательно что-нибудь придумывают, посвящают …

Наш спектакль — это музыкальная фантазия, где мир актрисы окрашен самыми разными красками. Взлёты и падения. Чёрное и белое. Любовь и предательство. Счастье довоенного времени. Любимый папочка, который безоговорочно верит в свою дочурку, и война… с её совсем не детским лицом. И надо выживать в свои пять с половиной лет… Но несмотря ни на что, «ищет девочка счастья крошку, настоящее, не понарошку» …

Путь к мечте тернист … «Перелёты, возвращенья, завтра снова ждёт дорога» … Успех и забвение… «В жизни твоей много витиеватостей» … Но Люся сильная! Она может всё… Она выстоит! А мечты, если в них верить, непременно сбываются.

«Людмила Гурченко. Негасимый свет» — нежный, сентиментальный спектакль, наполненный большой любовью и светом. Негасимым светом Люсиной души и таланта!

Живой оркестр, живой бэк-вокал, балет! Много музыки и новых песен.

«С раннего детства для меня Людмила Гурченко всегда была неким жизненным ориентиром и маяком. Мне казалось, что если уж быть актрисой, так только такой, как Она, которая может всё... В Щукинское училище я поступала в обнимку с её книгой «Аплодисменты» ..." – рассказывает Нонна Гришаева.

«Первые мои воспоминания о Людмиле Марковне связаны с детством. Уже тогда у меня было ощущение близкого по духу человека... Встреча наша состоялась, спустя долгие годы, когда я уже стал жить и работать в Москве...

Люся Гурченко — это фантастическое чувство юмора, даже в таких жизненных ситуациях, когда кажется, что выхода нет! Невероятная любовь к жизни во всём! Любовь к людям, несмотря на бесконечные пересуды за спиной.

Когда-то Людмила Марковна сказала мне между делом, на каком-то застолье: «Алдон, когда меня не станет, все захотят что-то снимать обо мне, постарайся сделать это первым. Я знаю, ты не наврёшь!» Это была просто фраза, сказанная, между прочим, но эти слова стали главными для меня...» — вспоминает режиссёр спектакля Сергей Алдонин.

В главной роли заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

В спектакле участвуют: лауреат государственной премии РФ Сергей Фролов, артисты музыкального театра «Домисолька», группа «Квинч» и др.

Над спектаклем работали друзья Людмилы Гурченко:

Автор идеи, музыки, стихов Алла Зохина

Режиссёр Сергей Алдонин

Музыкальный руководитель проекта Николай Чермошенцев

Балетмейстер заслуженный деятель искусств Николай Андросов

Художник Андрей Спасскин

Художник-конструктор по костюмам Надежда Сигниенко

Оркестр под управлением Николая Чермошенцева

Артисты балета Николая Андросова

Продюсер Константин Полещук