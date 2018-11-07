Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 07.11.2018

Медведев прокомментировал итоги выборов в Конгресс США

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – прокомментировал предварительные итоги выборов в американский Конгресс.

По его словам, их можно рассматривать по-разному, однако они являются внутренним делом США, предаёт РИА Новости.

При этом, российский премьер подчеркнул, что внешняя политика Вашингтона, в частности введение санкций, а также разговоры о санкциях в отношении Ирана и РФ, ограничения по поставкам и введении пошлин и квот в отношении ЕС и Китая – имееют явные политические цели.

«Всё это делается для того, чтобы решить внутриполитические задачи, получив заделы на будущее. Я сейчас даже не имею в виду конкретных участников политической борьбы», – резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, согласно предварительным данным прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс, представители Республиканской партии США сохранили контроль за Сенатом. В свою очередь демократы выиграли выборы за нижнюю палату Конгресса – Палату представителей.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, для США любой исход выборов в Конгресс грозит серьёзным расколом.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
    3. Немцы приехали в Кремль, обеспокоенные ситуацией с «Северным потоком — 2»
      Представители деловых кругов Германии с предельной откровенностью высказались по поводу санкций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным