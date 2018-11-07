Медведев прокомментировал итоги выборов в Конгресс США

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – прокомментировал предварительные итоги выборов в американский Конгресс.

По его словам, их можно рассматривать по-разному, однако они являются внутренним делом США, предаёт РИА Новости.

При этом, российский премьер подчеркнул, что внешняя политика Вашингтона, в частности введение санкций, а также разговоры о санкциях в отношении Ирана и РФ, ограничения по поставкам и введении пошлин и квот в отношении ЕС и Китая – имееют явные политические цели.

«Всё это делается для того, чтобы решить внутриполитические задачи, получив заделы на будущее. Я сейчас даже не имею в виду конкретных участников политической борьбы», – резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, согласно предварительным данным прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс, представители Республиканской партии США сохранили контроль за Сенатом. В свою очередь демократы выиграли выборы за нижнюю палату Конгресса – Палату представителей.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, для США любой исход выборов в Конгресс грозит серьёзным расколом.