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Москва, 08.11.2018

Он зарабатывает на детях.

«Expert Online» 2018

Герой этого выпуска — Дмитрий Разлуцкий, соучредитель компании Intellectico.

Основное направление деятельности компании Intellectico — создание развивающих игрушек для детей. Средняя цена игрушек — порядка 500 рублей. Сейчас предприятие имеет очень прочные позиции на рынке, и, по словам Дмитрия, они уже давно свысока смотрят на тех, кого на момент запуска их детища (а было это в 2013 году), казалось, догнать невозможно. Годовой оборот Intellectico уже сильно превысил сто миллионов рублей, штат компании — 60 человек. У Дмитрия есть четкое понимание, как и куда расти, он намерен достичь оборота в миллиард рублей, и уйдет на это, по его планам, от двух до пяти лет. Помочь в достижении этой смелой цели должна хорошо отлаженная система продаж.

В прошлом году компания Дмитрия произвела 700 тысяч единиц продукции, в этом году предполагается достичь миллиона.

У Дмитрия есть весьма привлекательные предложения партнерства с его компанией. Ими не воспользуется только ленивый, так что задача — быть первым!

У Intellectico сейчас три основные точки роста: первая — выпуск большого количества новинок и их распространение по существующим каналам сбыта, вторая — поставки продукции в Европу, третья — дистрибуция.

Компания очень хочет разнообразить ассортимент и для этого ищет производителя, который умеет работать с деревом. А для того, чтобы вывести компанию на международный рынок, необходимы эксперты в области организации поставок российских товаров в Европу, которые могли бы помочь наладить каналы сбыта. Кроме того, Дмитрий готов поддержать производителей, у которых есть трудности со сбытом своего товара.

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