«Запрет доллара» может стать новичком в санкциях

Россия не пустила американцев на свои химические объекты, демократы не пустили республиканцев в конгресс — и бюрократические колеса в администрации США завертелись в направлении новых санкций.

Не пустили

6 ноября 2018 года истек срок, в течение которого власти США надеялись или делали такой вид, что Россия поддастся на давление по поводу сфабрикованного «дела Скрипалей». Прикрываясь этим предлогом, американцы (под флагом «международных инспекторов») пытались добиться доступа на российские объекты химзащиты, якобы для того, чтобы убедиться в выполнении Россией — давно уже засвидетельствованном в обстановке полной открытости — своих обязательств по уничтожению химического оружия. В 90-е годы представителей НАТО пускали на такого рода объекты чуть ли не беспрепятственно, и ностальгия по тем временам душит их теперь, наподобие мифического «Новичка».

Не получив, разумеется, удовлетворения своим неправомерным претензиям, в США возобновили санкционную риторику по линии госдепартамента, по срокам приуроченную к дате выборов в Конгресс. Они прошли 6 ноября и завершились взятием демократами большинства в нижней палате и сохранением республиканцами за собой сената.

Формально санкции госдепа и выборы никак не связаны (у победивших демократов свои планы в этом отношении). Когда в августе в Америке внезапно решили принять дело уже выздоровевших Скрипалей близко к сердцу, был сходу объявлен так называемый «первый раунд» санкций по этому поводу — ужесточены ограничения на передачу технологий. После этого и последовало ожидание до 6 ноября. Сохрани республиканцы за собой и нижнюю палату конгресса, возможно, администрация США менее резво стала бы вспоминать про обещание вернуться к «делу Скрипалей». Но теперь нельзя показать слабину перед воодушевленными победой и антироссийски настроенными демократами. Мы ожидаемо не пустили американцев на свои объекты, демократы не пустили республиканцев в конгресс и бюрократические колеса завертелись.

Утром в среду газета «Ведомости» процитировала представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, заявившую: «Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Актом о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года», — и теперь госдеп намерен «действовать в соответствии с положениями закона, который предусматривает применение дополнительных санкций».

Они, как сообщается, могут включать понижение статуса дипломатических отношений, запрета на полеты «Аэрофлота» в США, а также полное прекращение экспорта любых американских товаров в Россию. Об таких планах рассказывали в августе источники NBC News. Упоминалось также, что санкции могут затронуть банковский сектор.

Самосовершенствование за счет других

Ранее, напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, обсуждалось шесть позиций на ограничение, и выбрать в США должны три. В этом списке запрет экспорта товаров из США (кроме продовольственных товаров), полный запрет на импорт в США, запрет на перелёт государственных авиакомпаний, запрет на транзакции в долларовых платежах российских банков, запрет на покупку ОФЗ.

Что по смыслу есть санкции? Для чего они? Конечно, объясняет Катя Френкель, со стороны Конгресса США это мера наказания, где американцы показывают свою мощь, справедливость, братскую руку, готовую поддержать слабых. Как бы показывая свою значимость, важность. По факту же это меры, которые способны ослабить одну сторону и усилить другую — совершенствование за счет других.

Если основной смысл санкций – именно подчеркнуть своё конкурентное преимущество, то тройка санкций более очевидна, считает аналитик. Это запрет на ввоз товаров из России: мы им не сможем продавать свои товары, но, скорее всего, себя они такой возможности не лишат, и оставят экспорт товаров из США. Недавно американцы уточняли, что под санкции не попадут компании, которые сотрудничают с Россией более года, а значит законопроект с санкциями в торговле между РФ и США уже мог готовиться. Сильнее может навредить работа с нашим госдолгом, и это страшный сон для Минфина и ЦБ. В этом случае может начаться паника и распродажи на вторичном рынке ОФЗ. Третий пункт подсказывают действия нашего правительства: это подготовка к транзакциям платежей в других валютах. Поэтому, список банков в санкционном списке может увеличиться.

Перечисленные меры, уверена Катя Френкель, могут усилить отток капитала, это ослабит позицию рубля. В случае введения санкций ранее это ослабление составляло 5-7 рублей. Поэтому после вручения анонса стоит ожидать удорожание доллара до 72 рублей. По евро — отметка 81 вполне достижима в этих же условиях, считает она. Да, признает эксперт, в краткосрочной перспективе это негативно скажется на экономике нашей страны, однако закрывая дверь с Запада, мы научимся открывать дверь на Восток. Уже обсуждаются сроки для старта расчетов в национальных валютах с Китаем, да и торговые обороты планируют повысить в 2 раза. Получается, нас зажимают, а мы крепчаем.

Огласите полный список, пожалуйста!

Сейчас почти не осталось сомнений, что США полностью сдержат обещания и введут полный комплекс обещанных мер, уверен аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов. Более того: есть очень большая вероятность, что подготовленный группой сенаторов США проект санкций создаст ограничение или полную блокировку операций в долларах. Это в первую очередь коснется банков с госучастием таких как ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк, говорит аналитик. Он так же указывает на высокую вероятность запрета на покупку нового российского госдолга, что уже заранее сказалось на поведении инвесторов.

Но говорить о том, какие меры все же будут приняты, а какие отложены до возникновения новых претензий к России, пока довольно сложно, указывает Алексей Антонов, так как позиция США в этом вопросе является довольно плавающей. Президент США, несмотря на свои довольно резкие и не всегда логичные высказывания, все же имеет политическую силу – остановить введение новых санкций, если будет доказано, что они ущемляют национальные интересы США. Но надо учитывать, что товарооборот между РФ и Штатами находится на низком уровне.

По мнению Антонова, ведение ограничений на операции с долларами и, как следствие, курс России на дедолларизацию экономики также не смогут оказать сильного воздействия на позицию доллара в мировом масштабе. Поэтому надежд на то, что Трамп воспользуется своим правом остановить санкции, почти нет. Однако очевидно, что с санкциями Штаты могут запоздать, поскольку необходимые консультации с конгрессом еще не проводились. Поэтому полного реального списка ограничений против России еще придется подождать.