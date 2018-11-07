Порошенко решил избавиться от РПЦ

Пётр Порошенко – президент Украины – заявил, что Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать на территории «незалежной». При этом украинский лидер призвал представителей РПЦ вернуться на родину – в Россию, передаёт РИА Новости.

По его мнению, это ненормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности под председательством Владимира Путина с одним вопросом в повестке дня – как защитить Российскую православную церковь на Украине.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», – резюмировал Порошенко, добавив, что церковные иерархи «незалежной» не будут откладывать проведение «объединительного» собора, так появление автокефальной церкви сравнимо с провозглашением независимости Украины.