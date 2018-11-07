Санкции США помогут России и Китаю создать конкурента Boeing и Airbus

В связи с экономическими санкциями США против России, а также торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином открываются широкие возможности для развития одного из самых перспективных российско-китайских проектов - создания широкофюзеляжного самолета CR929, пишет «Экономика сегодня». Отмечается, что воздушное судно в скором времени составит конкуренцию самолетам Boeing и Airbus.

«Сейчас открывается широкое окно возможностей в связи с экономическими трениями между Китаем и США, в результате чего, данный проект, скорее всего, действительно будет очень скоро доведен до логического конца», - рассказал изданию заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Эксперт подтвердил, что проект интересен, как Москве так и Пекину, но предполагает производство гражданского самолета на территории Китая. Отмечается, что этот факт является существенным для России, которая крайне заинтересована не ограничиваться ролью разработчика данного лайнера, но стать непосредственным производителем машины, поскольку «конечное производство подобных самолетов является одним из наиболее коммерчески выгодных проектов с точки зрения прибавочной стоимости».

Также сообщается, что CR929 будет снабжен новейшим российским двигателем ПД-35, однако, на первом этапе получит двигатель западного образца.

Отметим, что CR929 является проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который будет иметь три базовых версии – 500, 600 и 700. Модели будут отличаться по количеству посадочных мест - в 230, 280 и 320 кресел.