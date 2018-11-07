Сбербанк объявляет «зеленый день»

Сбербанк анонсировал повышение рублевых вкладов на два дня, сообщает сайт банка.

«Успейте открыть вклад «Зеленый день» с повышенной ставкой. Минимальная сумма 50 000 руб., срок 3 мес.», – говорится в документе. Отмечается, что ставки нового вклада на 0,35 процентного пункта (п. п.) выше нынешнего максимума, который составляет 7,15% годовых.

«Минимальная сумма 50 тыс. рублей, срок 3 месяца», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Сбербанка RNS пояснили, что промо вклад будет доступен к открытию 11-12 ноября в рамках акции к 177-летию банка. На сайте также отмечается, что 12 ноября Сбербанк отмечает 177-й день рождения — «Зелёный день».

До этого Сбербанк поднимал ставки по вкладам 24 августа, это произошло впервые с декабря 2014 года.





