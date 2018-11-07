Американцы сломили SWIFT

Платежная система подчинилась требованию Вашингтона и объявила об участии в американских санкциях против Ирана.

Важный винтик или, вернее, даже шестеренка в глобальной платежной системе – платежная система Swift, главный офис которой находится в Бельгии, поддалась давлению США и разорвала связи с иранскими банками. Потеря для иранской финансовой системы серьезная. Достаточно сказать, что Swift обслуживает более 11 тыс. финансовых институтов и организаций и помогает им переводить деньги по всей планете.

Swift распространила заявление, в котором говорится об отключении иранских банков от системы денежных переводов. В пресс-релизе не объясняется, отключены ли все примерно полсотни финансовых организаций ИРИ, попавших в санкционный список. Скорее всего, речь идет обо всех «жертвах» американских санкций. В минувшую пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Swift должна отключить все иранские банки в санкционном списке.

Решение Swift порвать связи с иранскими банками, несомненно усилит эффект от санкций. Тегерану теперь придется искать пути обхода. Важность отключения иранских банков заключается еще и в том, что она не просто затрудняет жизнь иранским банкам, но и бьет по главному «достоянию» Ирана – нефти, потому что теперь мало будет просто изловчиться и продать нефть. Придется приложить немало усилий еще и для того, чтобы получить за нее деньги.

С другой стороны, однако, отказ Swift обслуживать иранские банки оно еще больше увеличит разногласия между США и Евросоюзом из-за Ирана и укрепит Европу в намерении создать платежную систему, которая сможет действовать без влияния Вашингтона. В этом году в Брюсселе уже заявляли, что работа над такой системой идет полным ходом. Однако дело это очень сложное и долгое. Например, до сих пор ни одна европейская страна в страхе перед местью США не согласилась приютить систему у себя.