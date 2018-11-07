В Кремле прокомментировали задержание в Монако бизнесмена Рыболовлева

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – прокомментировал задержание в Монако российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

По словам представителя Кремля, власти РФ пока не располагают подробностями задержания нашего соотечественника. При этом он подчеркнул, что это не первый случай ареста россиян за рубежом, передаёт RT.

При этом Песков напомнил, что в Кремле к каждому такому случаю относятся с повышенным вниманием.

«Мы тщательно отслеживаем новости, которые поступают к нам, на предмет защиты законных интересов наших соотечественников», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что пока он не может, что-либо комментировать по этому вопросу, так как ему неизвестны все обстоятельства задержания и ареста Рыболовлева, а также суть обвинений, предъявленных ему.

Напомним, вечером 6 ноября стало известно, что по запросу прокуратуры Монако был задержан и арестован российский предприниматель, владелец ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

Надзорное ведомство княжества вменяет ему в вину факты коррупции, торговли влиянием и соучастие в этих преступлениях.