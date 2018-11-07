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Москва, 08.11.2018

В Минфине прокомментировали планы США ввести санкции на госдолг РФ

«Expert Online» 2018

Сергей Сторчак – заместитель главы Минфина РФ – прокомментировал планы властей США ввести санкции на госдолг России. По его словам, наша страна будет оспаривать эти действия Вашингтона, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что у РФ для этого есть площадки. В частности, речь идёт о «Группе двадцати» и площадке Совета по финансовой стабильности.

При этом, замминистра заявил, что если всё-таки санкции на российский госдолг будут введены, то наша страна с этим справится. Он напомнил, что за годы, прошедшие с начала активного развития национального долгового рынка, в РФ появились собственные национальные, институциональные инвесторы.

«Я говорю о пенсионных фондах и страховых компаниях, которые являются активными участниками долгового рынка», – подчеркнул Сторчак.

Кроме того, он заявил, что в у России есть определённые резервы. Их, по его мнению, можно также использовать для решения вопросов дефицита федерального бюджета», – резюмировал чиновник.

Напомним, в начале этого года Сторчак утверждал, что США не рискнут вводить санкции против госдолга РФ, так как российский долговой рынок встроен в глобальный рынок.

«Любые ограничения на операции, на долговом рынке России, будутт иметь отрицательные последствия для всего мирового рынка», – заявлял тогда заместитель главы Минфина РФ.

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