В Минздраве РФ назвали самые опасные болезни системы кровообращения

Евгений Шляхто – главный кардиолог Минздрава в нескольких федеральных округах РФ – рассказал о самых опасных болезнях системы кровообращения, от которых умирают жители нашей страны.

По его данным, около 50 % смертей от болезней кровообращения в РФ приходятся на ишемическую болезнь сердца, передаёт РИА Новости.

На втором месте среди болезней кровообращения, которые приводят к смерти – это цереброваскулярные заболевания (30%).

А вот смертность от инфаркт миокарда, по данным кардиолога, составляет всего 7%. Ещё меньше людей умирают от гипертонической болезни (2%). От других болезней системы кровообращения преждевременно уходят из жизни – 14%.