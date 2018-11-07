В России готовится отставка еще пяти губернаторов

В начале 2019 года ожидается отставка еще пяти глав российских регионов, в которых должны пройти выборы губернаторов, сообщается в докладе фонда «Петербургская политика».

Отмечается, что к кандидатам с «наиболее высоким уровнем негативной повестки» относят руководителей Мурманской (Марина Ковтун), Волгоградской (Андрей Бочаров) и Оренбургской областей (Юрий Берг), а также глав Крыма (Сергей Аксенов) и республики Алтай (Александр Бердников).

«Масштаб ротаций будет зависеть от общей температуры социального самочувствия, наличия приемлемых для федеральной власти претендентов и извлечения уроков из выборов в Приморье», — отмечается в материалах фонда.

Как сообщалось, ранее Кремль подтвердил, что в начале 2019 года ожидается новая волна отставок, которая будет производиться по способности глав регионов переизбраться на новый срок.