АЗС нашли способ скрыто повысить цены на бензин

АЗС крупных российских сетей повышают цены на бензин, используя топливные карты для корпоративных клиентов. Вместо полагавшихся по ним скидок автолюбителям начисляются наценки на топливо, пишет «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что первым к подобной практике обратилась «Газпром нефть», которая ввела надбавки к ценам для клиентов сети, объяснив повышение

Компания объяснила введение надбавки к цене нестабильной ситуацией на рынке. Официально эти наценки называются «сервисный сбор за топливную карту». По факту стоимость дизельного топлива возрастает на 5%, на бензин — на 1%.

Клиенты «ЛУКОЙЛа» также обратили внимание на отмену или ухудшение скидочной политики.

Издание отмечает, что рост цен для постоянных клиентов с картами зафиксировали ретейлеры и грузоперевозчики. При этом, транспортным компаниям в сложившихся условиях приходится либо уходить с рынка, либо повышать тарифы, считает советник по развитию «Деловых линий» Андрей Воленко.