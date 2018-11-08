Кровавая бойня в Калифорнии: много убитых и раненых

В баре Borderline Bar & Grill, расположенном в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям.

В результате случившегося убиты 12 человек. Среди жертв стрелка числится офицер местной полиции, передаёт NBC News.

Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести. По словам шерифа полиции округа Вентура, в котором расположен город, число погибших и пострадавших может увеличиться, так как во время начала стрельбы в заведении находилось сотни посетителей.

Большинству из них удалось спастись бегством. Однако несколько человек до сих пор не выши на связь с родственниками. Их мобильные телефоны не отвечают.

В настоящее время место происшествия оцеплено правоохранителями. Внутри бара работают полицейские. Предполагаемый стрелок обнаружен мёртвым, уточняет CNN.

Други подробности этого кровавого инцидента пока не сообщаются.