Минфин приготовил рублю новогодний подарок

Минфин России намерен потратить 525 млрд. рублей (8 млрд долл. по текущему курсу ЦБ) с 8 ноября по 6 декабря на покупку иностранной валюты. Отмечается, что это новый рекорд ведомства Селуанова, в прошлом месяце сумма составила 475 млрд руб, пишет «Свободная пресса». Валюта будет приобретаться в рамках исполнения бюджетного правила и наполнения резервов. Таким образом, к новому году рубль может рухнуть, считает издание.

Уточняется, что ранее ведомство планировало купить валюту на сумму 513,8 млрд руб. Однако скорректировал планы в сторону увеличения помог рост поступлений от нефтегазовых доходов. Каждый день ведомство будет тратить 25 млрд. на эти цели.

Ранее, регулятор отказался от закупок валюты на открытом рынке ради укрепления курса рубля, который в августе превысил планку в 70 рублей за доллар. Специалисты отмечают, что новое решение Минфина помогло стабилизировать ситуацию. При этом, в ближайшей перспективе ждать особых изменений в поведении рубля из-за закупок Минфина не стоит, считают специалисты, опрошенные изданием.