Москва. Лучшие концерты ноября

Осенью в Москве некогда скучать. Культурная программа столицы пестрит и переливается разными красками. И сегодня мы расскажем вам о 10 самых интересных концертах ноября.

Петр Налич. Презентация альбома «Отражения в лужах»

Участник «Евровидения - 2012», автор хита «Гитар» Петр Налич этой осенью представит публике свой новый альбом «Отражения в лужах». Презентация пластинки, которая была записана на средства, собранные при помощи краудфандинга, пройдет на концертной площадке в «Зарядье». Артист исполнит не только свежие песни, но и старые хиты, а

также композиции из мультимедийного фотопроекта Romanovs100, для которого Налич создал саундтрек. Некоторые песни с нового альбома музыканта написаны необычным языком - это нечто среднее между английским, суахили, старославянским и фарси. «Фонетически эта языковая белиберда в некоторых песнях оказалась более естественной, чем текст, который планировал развиться на ее месте», - признался Петр.

Начало: 9 ноября 20:00

Где: КЗ «Зарядье»

Цена: от 1400 до 3900 рублей

SOUND UP: DAVID LANG / ULTRA предоставлено пресс-службой

Для любителей новых музыкальных веяний и трендсеттеров в мире мелодии в ноябре в Москве наступит райское время. Ведь в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP 9 ноября состоится 20-й концерт в честь одного из самых исполняемых и титулованных композиторов США послевоенного времени Дэвида Лэнга. На концерте DAVID LANG /ULTRA прозвучат знаменитые композиции музыканта и одно из его самых популярных вокальных сочинений «Страсти по девочке со спичками», за которое он в 2008 году получил «Пулитцеровскую премию». Лэнг не ограничивает себя музыкальными стереотипами и работает в абсолютно разных жанрах: опера, симфоническое звучание, камерная музыка, вокальные сочинения и хоровое пение. Познакомиться с его творчеством зрители смогут благодаря исполнению вокального коллектива Intrada и ансамбля «Студия Новой Музыки».

Когда: 9 ноября 20:00

Где: Трехгорная мануфактура, цех «Надежда»

Цена: от 2500 рублей

Цыганский симфонический оркестр предоставлено пресс-службой

Звучит, мягко говоря, странно. Однако стоит вникнуть в суть этого проекта, и сомнений в том, идти или нет на этот концерт не останется. Музыкальную феерию заскучавшим от холодной осени жителям столицы подарит один из самых больших цыганских симфонических оркестров в мире «Сто скрипок». Критики называют музыкантов из Будапешта «Сто Паганини». Самое удивительное, что оркестр играет без нот, и у них нет дирижера в классическом понимании - его работу выполняет один из музыкантов, который при этом солирует. Участники оркестра выходят на сцену в колоритных венгерских костюмах, что придает их энергичному выступлению большую зрелищность. В составе коллектива 50 скрипок, 10 альтов, 10 виолончелей, 11 контрабасов, 6 цимбал и 10 кларнетов.

Начало: 10 ноября 15:00 и 19:30

Где: Московский международный Дом музыки

Цена: от 1800 до 4600 рублей

Jamiroquai предоставлено пресс-службой

Всем любителям старого доброго фанка судьба сделала подарок. 13 ноября в Москве выступит легендарная группа Jamiroquai, песни которой не слышал разве что глухой. Этот британский коллектив с обожаемым во всем мире солистом Джей Кеем приложил многолетние усилия к тому, чтобы фанк оставался одним из ведущих музыкальных направлений по сей день. В 93-м году первый альбом группы Emergency On Planet Earth поставил на уши весь музыкальный мир. Подтверждением тому служат цифры - дебютная пластинка Jamiroquai была продана тиражом 26 миллионов экземпляров. На московском концерте прозвучат композиции с нового альбома команды Automaton, вышедшего в прошлом году, но не обойдется и без золотых хитов Jamiroquai.

Начало: 13 ноября 19:00

Где: СК «Олимпийский»

Цена: от 2500 до 10 000 рублей

Максим Фадеев предоставлено пресс-службой

Максим Фадеев решил вернуться к истокам своего творчества и анонсировал свой большой сольный концерт. После 20 лет карьеры композитора и продюсера он вновь запел. Когда в 17-летнем возрасте Максим начал покорять Москву песнями в собственном исполнении, и на телевидении и на радио ему объявили, что он «не формат». После этого

Фадеев перестал стремиться на сцену и начал продюсировать талантливых молодых артистов. На его счету такие успешные проекты, как Линда, Глюк’oZa, Юлия Савичева, SEREBRO, Наргиз, Ева, ИСАЙЯ, Олег Майами и Саша Жемчугова. Сольный концерт обещает быть атмосферным, душевным и не похожим на другие шоу. Впрочем, как и все, к чему причастен Фадеев.

Начало: 15 ноября 20:00

Где: Крокус Сити Холл

Цена: от 1000 до 15000 рублей

Иван Дорн предоставлено пресс-службой

Иван Дорн на собственном примере доказывает, что у артиста, покинувшего группу и начавшего сольную карьеру без продюсера, может быть успешное будущее. После того как в 2010 году Иван ушел из коллектива «Пара нормальных», он начал создавать качественно новую музыку, которая стала глотком свежего воздуха для публики. Практически все песни с первого альбома музыканта Co’n’dorn стали хитами. Артист

достиг больших успехов и начал покорять западного слушателя. Последний альбом Ивана OTD (Open the Dorn) был записан в США. Его работы все больше уходят в электронное звучание, но при этом сохраняют самобытность и «дорновщину», которая делает все композиции Ивана узнаваемыми.

Начало: 23 ноября 20:00

Где: Adrenaline Stadium

Цена: от 2000 до 10 000 рублей

«Несчастный случай» предоставлено пресс-службой

35-летие группы было решено отметить грандиозным концертом в Крокус Сити Холле. «Что мы имели в виду» - так называется программа этого вечера. Данный концерт участники группы: Алексей Кортнев, Павел Мордюков, Сергей Чекрыжов, Дмитрий Чувелев, Роман Мамаев и Павел Тимофеев - решили посвятить истории творчества. Именно поэтому было решено, что в юбилейный для коллектива год в его составе будет выступать Валдис Пельш, который участвовал в создании команды. Кроме того, на концерте все музыканты, так же как и на заре их карьеры, выйдут на сцену в белоснежных костюмах. Будут исполнены знаковые хиты, артисты вспомнят о значимых событиях из жизни группы и поделятся с публикой музыкальным рассказом о своей творческой судьбе.

Начало: 25 ноября 19:00

Где: Крокус Сити Холл

Цена: от 1000 до 9000 рублей

Blue Man Group предоставлено пресс-службой

Это бесспорно одно из самых удивительных музыкальных шоу из представленных в осенней культурной программе Москвы. Нью-йоркская перформанс-группа Blue Man Group выступает в образах синих лысых инопланетян. Для своих ярких номеров артисты - Мэтт Голдман, Фил Стантон и Крис Винк - используют странные музыкальные инструменты: воздушные шпаги, трубы из поливинилхлорида, похожие на водопроводные, и многое другое. Одна из музыкальных миниатюр заключается в том, что три инопланетянина играют на барабанах, которые подсвечены изнутри, а на мембранах у них разлиты разноцветные краски. Когда артисты бьют палочками по инструменту брызги всех цветов радуги разлетаются во все стороны. Как оказалось, за неделю выступлений

группа использует 190 литров краски и 64 барабанные палочки. На этом концерте точно заскучать не удастся.

Начало: с 28 ноября по 9 декабря

Где: МСА «Лужники»