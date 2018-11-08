Непокорный Париж

Франция обещает возглавить сопротивление европейцев американским санкциям против Ирана и не позволить Америке действовать как «мировому торговому жандарму».

Париж намерен укреплять роль евро в международных расчетах и противодействовать американским санкциям против Ирана. В интервью Financial Times министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр рассказал о планах создать финансовый канал, который позволит Европе сохранить торговые связи с ИРИ и будет укреплять «экономический суверенитет» континента.

«Европа не позволит США стать торговым полицейским на планете»,- предупредил Бруно Ле Мэр и добавил, что антииранские санкции вновь показали необходимость для ЕС «подтвердить свою независимость».

Напомним, Европа вместе с Россией и Китаем выступают за сохранение сделки по ядерной программе Ирана, из которой США вышли в мае этого года в одностороннем порядке. Напомним также, что подавляющее большинство европейских стран не получили временных послаблений от Вашингтона.

Французский бизнес настроен не так решительно и воинственно, как правительство Франции. Ведущие компании Пятой республики, включая Peugeot и Total, уже свернули свою деятельность в ИРИ. Они решили, что связи с Ираном не стоят связей с Америкой. Об отношении европейского бизнеса к борьбе Брюсселя против антииранских санкций красноречиво говорит пример платежной системы Swift, которая объявила в понедельник о том, что прекращает обслуживать иранские банки.

Бруно Ле Мэр не раскрыл подробности о финансовом канале, который позволит сохранить торговлю с Тегераном. ЕС уже пытался создать отдельный канал торговли с Ираном, но и из-за разногласий по важнейшим деталям претворение идеи в жизнь пришлось отложить. Несмотря на грозное предупреждение французского министра большинство европейских стран очень осторожно подходят к этой инициативе, потому что боятся ответных мер Вашингтона. Конечно, главная угроза США – доллар и изгнание непокорных из американской финансовой системы, чреватое многомиллионными или даже миллиардными убытками.

И все же организация автономного торгового канала между Европой и Ираном, главными сторонниками которого стали три подписанта ядерной сделки: Франция, Германия и Великобритания, так называемого Механизма специального назначения (SPV), по прежнему остается в планах Брюсселя. Его суть – создание юридического лица, которое будет проводить платежи для облегчения законных финансовых операций с Ираном.

По словам Бруно Ле Мэра, работа над созданием SPV несмотря на трудности идет полным ходом. Скорее всего, оно будет зарегистрировано как компания с ограниченной ответственностью, которая на втором этапе получит банковскую лицензию на ведение финансовых операций и дел. Несмотря на то, что французский министр не назвал стран, где она будет находиться, он намекнул, что идея все же вызвала в Европе интерес. Главное сейчас – найти подходящий город.

Однако, как отмечалось выше, частный бизнес не желает рисковать и сердить Вашингтон ради сохранения деловых отношений с ИРИ. Наверное, поэтому посол США при ЕС Гордон Сондлэнд назвал SPV «бумажным тигром», недвусмысленно намекая на его бесполезность.

В Париже, однако, считают SPV одним из шагов полномасштабной кампании, направленной на усиление роли евро на международной арене. Еврокомиссия обещает представить к концу года план по усилению роли и авторитета общеевропейской валюты. Из намеков еврочиновников следует, что он будет предусматривать, например, расчеты за поставки энергии в евро. Ле Мэр считает не менее важными шагами в этом направлении усиление кризисной устойчивости еврозоны за счет углубления рынков капитала и создание единого бюджета для всех членов еврозоны.