Победа демократов грозит Трампу «большими проблемами»

Успех Демократической партии США на выборах, который привел к получению большинства в палате представителей, позволит демократам контролировать комиссии, осуществляющие надзор над правительством, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Для американского главы Дональда Трампа это может создать «большие проблемы», пишет авто материала.

Издание сообщает, что демократы получили большинство в палате представителей после 8 лет оппозиции, республиканцы в свою очередь упрочили положение в сенате.

Новая расстановка сил позволит демократам «не только блокировать ключевые реформы Дональда Трампа, - от стены на границе с Мексикой до попыток демонтажа системы страховой медицины Obamacare, но также более тщательно наблюдать за его действиями».

Произойдет это благодаря возможности для партии-победителя контролировать комитеты, надзирающие за разведывательными службами, пишет издание.

Уточняется, что комитет по надзору и реформе правительства за обвинениями в конфликте интересов и финансовых несправедливостей в администрации имеет полномочия проводить расследования, например, «почему бывший глава агентства США по охране окружающей среды Скотт Прюитт так долго оставался на своем посту, несмотря на серию скандалов».

Элайдж Каммингс, который, вероятно, возглавит комитет, уже заявил, что потребует налоговых деклараций Трампа, в которых тот до сих пор отказывал.

В свою очередь, будущий глава комитета по вопросам судебной системы Джеральд Надлер заявил, что в будущем не исключен импичмент Трампа, если к тому будут располагать заключения спецпрокурора Роберта Мюллера.