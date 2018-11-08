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Москва, 08.11.2018

Порошенко провел тайную встречу в Анталье

«Expert Online» 2018
  • Порошенко провел тайную встречу в Анталье
ФБ Сергей Марков

На днях глава Украины посетил один из турецких отелей в Анталье, где провел «некую тайную встречу», считает политолог Сергей Марков. В подтверждение этого он публикует на своей странице Facebook фотокадры, потенциально указывающие на подобное заключение.

На фото видна машина с украинским флагом и охранники Порошенко, которые «покорно ожидали босса, пока тот проводил какую-то таинственную встречу», пишет эксперт на своей странице.

Предположение о «тайной встрече» поддержал и донецкий политический эксперт Владимир Корнилов, который комментируя данное сообщение в своем Twitter, отметил, что отель, в который Порошенко нанес визит, называется Rixos и принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Напоминаю, что Rixos принадлежит Ахметову. Правда, интрига: с кем же там встречался Порошенко?» — пишет Владимир Корнилов.

Напомним, в марте 2019 года Украину ждут выборы президента страны, по данным опросов украинских социологических центров, популярность среди граждан Незалежной действующего главы государства достигла своего «исторического минимума».

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