Прогноз погоды в Москве: синоптики рассказали, когда в столицу придёт климатическая зима

Специалисты портала «Метеоновости» озвучили прогноз погоды в Москве на следующую неделю.

Согласно данным синоптиков, уже в понедельник, 12 ноября в столичном регионе ожидается снег и гололёд, передаёт RT.

При этом будет пасмурно, временами ветрено. В ночные часы столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. Днём ожидается от минус 2 до нуля градусов.

В середине недели немного потеплеет: ночью до минус 1 градуса, днём до плюс 2 градусов. При этом будет идти небольшой снег.

Следующие выходные также пройдут под аккомпанемент осадков, прежде всего в виде дождя или мокрого снега. Днём будет дуть юго-западный ветер, а воздух прогреется до 2 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве и области не обещает жителям и гостям региона серьёзных климатических неприятностей. Самым тёплым днём в этот временной период станет пятница, 9 ноября с дневной температурой плюс 6 градусов. Самым холодным – вторник, 13 ноября (днём 2-4 градусов мороза).