Стало известно, когда и где пройдёт полноформатная встреча Путина и Трампа

Стало известно, когда и где состоятся полноформатные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, лидеры двух стран встретятся на саммите G20, который пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года, передаёт РИА Новости.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что в обеих столицах данную информацию уже подтвердили публично.

«На сегодняшний день такая договоренность существует. Об этом уже подробно всё рассказали представители администраций президентов США и России», – резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно, что глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп всё-таки проведут переговоры в Париже. Произойдёт это 11 ноября в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце, который запланирован в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако эта беседа будет непродолжительной.

Напомним, полноформатный саммит лидеров двух стран, который должен был пройти 11 ноября в Париже, не состоится по просьбе президента Франции Эмманюэль Макрона, посчитавшего, что подобный формат встречи Путина и Трампа отвлечёт внимание мировой общественности от юбилейных мероприятий.