Судебные приставы назвали сумму задолженности россиян

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) озвучили сумму задолженности граждан РФ.

Согласно данным, которые распространило ведомство, на 1 октября в ФССП находилось более 31 млн исполнительных производств на общую 3,8 трлн руб. в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, передаёт RT.

При этом отмечается, что эта сумма на 5,5 % больше, чем за тот же период 2017 года. Кроме того, подчёркивается, что самыми распространёнными долгами у россиян являются штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также задолженности по кредитам.

Напомним, накануне стало известно, что в самое ближайшее время поставщики услуг ЖКХ начнут сотрудничать с коллекторами для взыскания с граждан РФ долгов за оплату коммунальных услуг. При этом отмечалось, что в настоящее время задолженность по оплате ЖКУ в целом по стране составляет свыше 500 млрд руб.