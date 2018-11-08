12-14 ноября в Москве пройдет третий Национальный Рекламный Форум (НРФ). Главное бизнес-событие осени откроет недельный марафон масштабного проекта АКАР «Дни рекламы | Москва», приуроченного к 25-летию Ассоциации и 140-летию рекламной индустрии.

АКАР при содействии титульного партнера - «Газпром-медиа Холдинг» и генерального research-партнера – исследовательской компании Mediascope, объединит ключевых игроков рынка для обсуждения эффективных способов развития рекламной и медиа- отрасли. Соорганизатором выступает РБК.

В числе топ-спикеров: Дмитрий Чернышенко (Генеральный директор «Газпром-Медиа»); Сергей Пискарев (Президент АКАР, советник генерального директора НРА); Борис Омельницкий (Президент IAB Russia); Руслан Тагиев (Генеральный директор Mediascope); Леонид Левин (Председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи); Андрей Кашеваров (Заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ); Елена Дыбова (Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ); Виктор Шкулев (Президент компании Hearst Shkulev Publishing); Андрей Малахов (Телеведущий, продюсер); Элина Исагулова (Вице-президент, Коммерческий директор Mail.Ru Group); Николай Картозия (Генеральный директор телеканала «Пятница!»).

В числе участников: Adindex, Яндекс, Mail.ru Group, рекламная группа АДВ, НРА, Dentsu Aegis Network, НСК, Media Direction Group, Эверест, OMD OM, НАВК, Hearst Shkulev Media, Artox Media и другие коммуникационные группы, рекламодатели, медиа и сетевые агентства. Форум пройдет на двух площадках: в Торгово-промышленной палате РФ и в Центре международной торговли.

Организаторы сформировали программу, проанализировав самые актуальные вопросы мира рекламы, медиа и бизнеса.

Сергей Пискарев, Президент АКАР: «Трехдневный НРФ откроется конференцией, посвященной влиянию рекламной отрасли на экономику России. В основной программе: выступления спикеров с мировым именем по созданию, дистрибуции и защите контента, дискуссии о спонсорстве, монетизации, мультиплатформенности и построении бренда. Ведущие эксперты сфокусируются на развитии медиа, модерируя саммиты по ведущим сегментам отрасли: ТВ, Digital, OOH, Радио, HR. В рамках Форума состоится главная конференция рынка интерактивной рекламы MIXX Russia Conference. С каждым годом значимость Форума, как главного события отрасли, становится сильнее и охватывает при этом все ключевые направления рынка коммерческих коммуникаций».

КРАТКАЯ ПРОГРАММА:

- 12 ноября. ТПП РФ. Конференция «Реклама - реальный сектор экономики». Первые лица государственной власти и ключевые игроки индустрии оценят возможности и барьеры роста рекламы; обсудят экосистему рынка и его отдельные сегменты; определят влияние рекламы на экономику, социальное развитие и крупный российский бизнес. В числе спикеров: Федеральная Антимонопольная Служба, Торгово-промышленная Палата РФ, Государственная Дума РФ, коммуникационные компании, рекламодатели.

- 13 ноября. Центр Международной торговли. День Контента. Эксперты раскроют темы о создании, дистрибуции и защите контента, пользовательском опыте, управлении аудиторией и ее потребностях, спонсорстве, расскажут о специфике развития региональной рекламы, мультиплатформенности и роли брендов в современном информационном пространстве.

- 14 ноября. Центр Международной торговли. День Медиа. Программу третьего дня сформируют секции по ключевым отраслям бизнеса и саммиты по ведущим сегментам (ТВ, Digital, Out-Of-Home, Радио, HR). Спикеры обсудят новые сервисы, актуальные технологии и востребованные инструменты.

- МIXX RUSSIA CONFERENCE. В программу включена ведущая конференция рынка интерактивной рекламы, которая представит направление Digital-саммита. Неотъемлемой частью конференции станет церемония награждения победителей digital-конкурса MIXX Russia Awards 2018.

- RED APPLE: FESTIVAL OF MEDIA (FOM). Церемония награждения нового конкурса 28 международного фестиваля рекламы Red Apple, призванного объединить профессионалов медиа и коммуникационной индустрии, также вошла в программу Форума. На церемонии ожидаются выступления экспертов международного рынка, вошедших в состав жюри.

За три дня НРФ представит свыше 60 дискуссионных панелей и задействует более 300 спикеров и 4000 участников.