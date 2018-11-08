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Москва, 08.11.2018

В Германии рассказали, почему Западу придется признать Крым частью России

«Expert Online» 2018

Крым рано или поздно придется признать частью России, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом он сообщил в интервью Aachener Nachrichten.

«Это реальность, которую когда-то придется признать», - цитирует издание политика.

Шредер напомнил, что Крым в 1954 году «был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине».

Он также уверен, что Европе пора отказаться от санкций и начать диалог с Москвой, поскольку Россия является ближайшим соседом и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.

Напомним, Крым вернулся в состав России после проведенного там референдума в марте 2018 года. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовало 96,77 % избирателей республики Крым и 95,6%  жителей Севастополя. При этом Украина по-прежнему считает Крым собственной территорией, но «временно оккупированной».

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