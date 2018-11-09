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Москва, 09.11.2018

Американцам пообещали спецпредложения на отдых в Крыму

«Expert Online» 2018

Посольство России в США опубликовало на своей странице в Facebook заявление, в котором пригласило граждан США приезжать на крымские курорты, пообещав для них спецпредложения. Санкции против крымских курортов сделают их еще популярнее, говорится в заявлении посольства России в США в Фейсбуке.

«Для американских туристов , уверены, введут теперь спецпредложения», —говорится в публикации.

Заявление посольство России опубликовала в ответ на решение США ввести дополнительные санкции против отелей Крыма.

«Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два», - говорится в заявлении. «Следующий раунд» санкций российские дипломаты ожидают под Новый год.

«Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона», — пишут представители российского посольства.

Ранее Вашингтон объявил о введении новых санкций  в отношении санаториев Mriya Resort & Spa, «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также компании «Южный проект».

Напомним, Крым вернулся в состав России после проведенного там референдума в марте 2018 года. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовало 96,77 % избирателей республики Крым и 95,6%  жителей Севастополя. При этом Украина по-прежнему считает Крым собственной территорией, но «временно оккупированной».

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